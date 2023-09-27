«Девочка уже на грани». Спортивный юрист рассказал, чего стоит ждать от слушаний по делу Валиевой

Слушания по делу Камилы Валиевой проходят в CAS и будут продолжаться с 26 по 29 сентября. От решения Международного арбитражного суда зависит распределение медалей командного турнира Олимпиады, где победили россияне, представители США стали вторыми, японцы — третьими, а канадцы — четвёртыми. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» спортивный юрист Сергей Алексеев рассказал, какого итога нам стоит ждать, какова вероятность предвзятого решения, и будет ли оказываться давление на судей.

— Когда стоит ждать окончательного решения?

— Как правило, решение отправляется сторонам по электронной почте через месяц-два после окончания слушаний. Поэтому в ближайшие дни не стоит ожидать каких-то новостей.



— Каковы прогнозы, каким может быть итог?

— Во-первых, исходим из того, что Камила Валиева в момент обнаружения в организме запрещённой субстанции была 15-летним ребёнком, поэтому на неё распространяется статус защищённого атлета. Это предполагает более мягкие стандарты доказывания вины спортсмена и более мягкие санкции: от предупреждения до дисквалификации до двух лет с аннулированием результата в случае, если вина будет доказана. В данном деле вины в форме умысла или халатности не усматривается, так как препарат в мизерной концентрации попал в организм помимо воли спортсменки.

Вопрос о том, действительно ли применялся препарат — также спорный. Была сомнительно большая задержка со стороны Стогкольмской лаборатории результатов анализа пробы на полтора месяца и больше, что противоречит регламентам. Результат пришёл между командной победой на первенстве и награждением. Подозрительная ситуация. Шведская антидопинговая лаборатория в 2019 года за некачественную работу по анализу проб была лишена аккредитации WADА, поэтому этот вопрос также должен быть исследован.

Источник фото: РИА Новости

Следующий момент, и до, и после положительной пробы все остальные пробы спортсменки были чистыми, включая те, которые были сделаны на Олимпиаде в Пекине. Следовательно, данный препарат никак не мог повлиять на результаты командного первенства, поэтому отмена результатов и лишение России медалей тоже была бы несправедливой, необъективной и предвзятой. Тем более этот препарат выводится за три дня, а в данном случае была мизерная концентрация.

Представляется, что аннулирование результатов не должно произойти в CAS. Мы надеемся, что не только решение будет РУСАДА будет оставлено в силе, но и будет аннулирование результатов от 25 декабря 2021 года, потому что, очевидно, что препарат попал в организм помимо воли спортсменки. Мы считаем, что в результате заседания CAS Валиева должны быть полностью оправдана.

Хотелось бы, чтобы все закончилось. Безусловно для Валиевой это серьёзный стресс. Девочка уже давно на грани, хотелось бы, чтобы она могла спокойно выдохнуть.

— Стоит ли надеяться на справедливое решение, учитывая политическую обстановку? Будет ли оказываться давление на судей?

— Мы исходим из того, что каждый арбитр CAS подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов и о непредвзятом и объективном рассмотрении дела, получает гонорар, от этого зависит его репутация. Мы надеемся на непредвзятое и неполитизированное решение в отношении Камилы Валиевой. Это обязанность каждого арбитра противостоять давлению, это установлено Всемирным кодексом спортивного арбитража. Будет ли оказываться? Возможно. В данный момент спорт стал средством притеснения России со стороны запада наряду с другими санкциями. Возможно, что давление будет, но любой арбитр имеет свой рейтинг и статус и не станет им рисковать. Со стороны судей обвинительного уклона или предвзятого отношения, мы надеемся, не произойдёт.

Источник фото: РИА Новости

— Есть ли шанс на оправдание?

— Мы даже не сомневаемся. Первое рассмотрение дела включало в себя арбитра-американца и других представителей англо-саксонской юстиции. Все единогласно проголосовали в пользу Валиевой и отмены временного отстранения, чтобы защищённому атлету не было ущерба, ребёнку. В соответствии со всеми требованиями Всемирного антидопингового кодекса временное отстранение было отменено, не смотря на давление со стороны и МОК, и ISU, и WADA.