«Позиция не изменилась». ВАДА продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой

В ВАДА заявили, что не изменили требования после первых слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, дальнейшее рассмотрение материалов перенесено на ноябрь.

«Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА об отсутствии вины или халатности спортсменки был неверным и не соответствовал положениям Всемирного антидопингового кодекса. Мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты взятия пробы, включая ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ВАДА.

Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов. Позже стало известно, что в допинг-пробе на тот момент 15-летней россиянки от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин. Но из-за того, что результаты анализа пришли слишком поздно, спортсменку не смогли отстранить от участия в Играх.