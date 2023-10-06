Фигурист Алиев стал победителем соревнований на мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем соревнований по фигурному катанию на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

По итогам всех этапов 24-летний спортсмен набрал 289,99 балла. В произвольной программе он показал результат в 186,98 балла, уступив лишь Глебу Лутфуллину (187,49), который в результате стал вторым, записав в свой актив 287,88 балла. Третье призовое место досталось Макару Игнатову с 281,89 баллом.

В пятёрку также вошли Андрей Мозалёв (259,00) и Семён Соловьев (252,81).

Алиев является чемпионом Европы 2020 года и чемпионом России (2020). Он дважды становился победителем первенства России (2016, 2017) на юниорском уровне.