ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фигурист Алиев стал победителем соревнований на мемориале Панина-Коломенкина

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
06 октября 2023 16:02
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем соревнований по фигурному катанию на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге.

По итогам всех этапов 24-летний спортсмен набрал 289,99 балла. В произвольной программе он показал результат в 186,98 балла, уступив лишь Глебу Лутфуллину (187,49), который в результате стал вторым, записав в свой актив 287,88 балла. Третье призовое место досталось Макару Игнатову с 281,89 баллом.

В пятёрку также вошли Андрей Мозалёв (259,00) и Семён Соловьев (252,81).

Алиев является чемпионом Европы 2020 года и чемпионом России (2020). Он дважды становился победителем первенства России (2016, 2017) на юниорском уровне.

источник: «Советский спорт»
Трусова выбрала любимого актера и рассказала, почему ей не нравится Ди Каприо
Спортсменке нравятся актёры из Кинематографической вселенной Marvel.
06.10.2023 17:06
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Авербух сообщил о состоянии Ягудина после перенесенной операции
Фигурист перенес хирургическое вмешательство на колене.
06.10.2023 16:23
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
«Им комфортно без русских, белорусы не могут составить конкуренцию». Жулин — о возможном решении ISU
«Им комфортно без русских, белорусы не могут составить конкуренцию». Жулин — о возможном решении ISU
Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября.
06.10.2023 15:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Дуэт российских фигуристов Алексова и Владимиров распался
Спортсмены совместно выступали в соревнованиях на протяжении пяти лет.
06.10.2023 14:19
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Роднина оценила исполнение запрещённого сальто на соревнованиях в Китае
Спортсмена оштрафовали за запрещенный элемент на два балла, но он все равно одержал победу.
06.10.2023 13:27
Фигурное катание
автор: Степан Шереметьев
Анна Фролова стала победительницей в одиночном катании на мемориале Панина‑Коломенкина
Сегодня, 6 октября, также пройдут мужские соревнования в произвольной программе.
06.10.2023 12:56
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Несколько членов ISU выступают за возвращение белорусов на соревнования, у россиян поддержки нет
Несколько членов ISU выступают за возвращение белорусов на соревнования, у россиян поддержки нет
На данный момент спортсмены из РФ отстранены от турниров под эгидой организации.
06.10.2023 12:56
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл турнир в Шанхае, исполнив запрещенное сальто
Француз не побоялся гнева судей.
06.10.2023 11:34
Фигурное катание
автор: Виталий Стопин
Тарасова — о Косторной в парном катании: у неё нет никаких успехов
Российская фигуристка выступает вместе со своим мужем Георгием Куницей.
05.10.2023 15:21
Фигурное катание
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.