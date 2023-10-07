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Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР отметила, что олимпийская чемпионка Пекина на данный момент является лучшей фигуристкой России.
07 октября 2023 20:45
автор: Элина Бурина

Главной конкуренткой Камилы Валиевой в новом сезоне будет Аделия Петросян, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четвертными прыжками. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», – сказала Тарасова.

Валиева в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото. По этой причине CAS начал расследование по данному вопросу.

источник: «Советский спорт»
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