Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой

Главной конкуренткой Камилы Валиевой в новом сезоне будет Аделия Петросян, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«Безусловно, мне кажется, Валиева сейчас лучшая фигуристка России. Аделия Петросян может составить ей конкуренцию. У Аделии очень сложная, техничная, очень хорошая программа, с двумя четвертными прыжками. Думаю, можно её назвать главной конкуренткой Валиевой в сезоне», – сказала Тарасова.

Валиева в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото. По этой причине CAS начал расследование по данному вопросу.