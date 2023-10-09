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Тарасова уверена, что российские фигуристы не выступят на международных турнирах в 2023 году

Наставница сделала пессимистичный прогноз о судьбе спортсменов.
Тарасова уверена, что российские фигуристы не выступят на международных турнирах в 2023 году
09 октября 2023 16:10
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы пропустят международные соревнования в 2023 году.

«Этот год мы уже пропускаем. Теперь нужно поднимать вопрос, допустят ли нас в следующем году. ISU должен понимать, что международные соревнования без российских фигуристов теряют в зрелищности, телевидение теряет доходы из‑за этого, — приводит слова наставницы «Матч ТВ».

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что совет ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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