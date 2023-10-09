Тарасова уверена, что российские фигуристы не выступят на международных турнирах в 2023 году

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы пропустят международные соревнования в 2023 году.

«Этот год мы уже пропускаем. Теперь нужно поднимать вопрос, допустят ли нас в следующем году. ISU должен понимать, что международные соревнования без российских фигуристов теряют в зрелищности, телевидение теряет доходы из‑за этого, — приводит слова наставницы «Матч ТВ».

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что совет ISU не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне.