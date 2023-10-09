Тарасову довёл до слёз баннер с Валиевой на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео-ролик с нарезкой выступлений Камилы Валиевой, который показали на центральной площади в Нью-Йорке.

«Можно с уверенностью сказать, что обычным людям жалко Камилу, они на её стороне. Сделали ролик разместили его на центральной площади в Нью-Йорке, какие молодцы, прям до слёз. Хотелось бы, чтобы все, в том числе и те, кто разбирается в ситуации, связанной с Валиевой, поучаствовали в этом, высказали своё истинное мнение. Не знаю, видела ли она этот ролик, но могу сказать, что мне, конечно, было бы приятно увидеть такое. Я благодарю всех её китайских поклонников и присоединяюсь к ним, они большие молодцы», — добавила Тарасова.

Фанаты российской фигуристки из Китая в её поддержку разместили данный ролик на одном из небоскрёбов Нью-Йорка.

Ранее Татьяна Тарасова назвала главную конкурентку Камилы Валиевой.