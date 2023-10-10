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Костомаров заявил, что примет участие в туре шоу Авербуха

Спортсмен прошёл процедуру протезирования ног.
10 октября 2023 15:18
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что будет принимать участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Напомним, что в январе 2023 года спортсмен был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

«Мы по-прежнему рaботаем с Ильей Авербухом, нам прeдстоят, скорее всего, гастрoли после Нового года, в которыx я буду тоже принимать участие, навeрное, не столько как фигурист, хотя я обязaтельно попробую выйти на лед. Но мы здeсь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письмa любви», скорее всего, она и будет прoходить по городам России. Будет доcтаточно большой, грандиозный тур», — приводит ТАСС слова Костомарова.

В сентябре Илья сообщил, что Роман примет участие в его ледовом шоу, которое пройдет в декабре.

источник: ТАСС
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