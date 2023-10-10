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Роман Костомаров заявил, что не планирует возвращаться к большому спорту

В настоящее время прославленный фигурист восстанавливается после нескольких ампутаций.
10 октября 2023 16:46
автор: Александр Бойченко

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта.

«Серьезно заниматься какими-то видами спорта, думаю, вряд ли можно. Многие знакомые мне предлагают олимпиады для инвалидов, но я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом. Сейчас моим приоритетом является поддержание формы, тяжелее стало морально и физически во всех направлениях, но главное, чтобы было желание», — приводит ТАСС слова Костомарова.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.

источник: ТАСС
Костомаров рассказал, что ему пришлось продать ради покупки протеза для руки
Ранее фигурист перенес несколько ампутаций.
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