Роман Костомаров заявил, что не планирует возвращаться к большому спорту

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что не планирует серьезно заниматься разными видами спорта.

«Серьезно заниматься какими-то видами спорта, думаю, вряд ли можно. Многие знакомые мне предлагают олимпиады для инвалидов, но я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом. Сейчас моим приоритетом является поддержание формы, тяжелее стало морально и физически во всех направлениях, но главное, чтобы было желание», — приводит ТАСС слова Костомарова.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, которая привела к некрозу тканей. В итоге фигуристу частично ампутировали руки и ноги.