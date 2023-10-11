Авербух рассказал об ожиданиях от первого этапа Гран-при по фигурному катанию

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» серебряный призёр Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух рассказал об ожиданиях от предстоящего Гран-при по фигурному катанию.

«Я думаю, что в первую очередь будет очень интересно посмотреть за молодыми. Очень здорово, что сейчас все Гран-при проходят сначала юниорские, а потом сразу же в этом городе мастера - это очень хорошее единение команды. Мы сейчас усердно работаем с Еленой Масленниковой, которая является старшим тренером юниорской группы танцоров.

Первый этап, на который я лично поеду, будет Омск, где будет дебют нашей пары. Там я тоже посмотрю, как кто катается. Мне кажется, уровень достаточно неплохой: то, что было показано сейчас на этапах в Санкт-Петербурге. Но, конечно, ребята еще будут набирать и набирать», - сказал Авербух.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала, что российские фигуристы, вероятно, пропустят международные соревнования в 2023 году.

Тарасова уверена, что российские фигуристы не выступят на международных турнирах в 2023 году