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Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Соревнования проходили в Уфе.
14 октября 2023 16:28
автор: Степан Шереметьев

Российская фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу в короткой программе на первом этапе Гран-при страны в Уфе «Край курая».

Спортсменка набрала за прокат 84,38 баллов и захватила лидерство. Второе место занимает Анна Фролова (73,39), третье — Елизавета Куликова (65,64). Также в топ-5 попали София Захарова (62,32) и Вероника Малышева (59,61).

Добавим, что девушки-одиночницы покажут свои произвольные программы на этапе Гран-при России в Уфе завтра, 15 октября.

источник: «Советский спорт»
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