Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Российская фигуристка Аделия Петросян одержала уверенную победу в короткой программе на первом этапе Гран-при страны в Уфе «Край курая».

Спортсменка набрала за прокат 84,38 баллов и захватила лидерство. Второе место занимает Анна Фролова (73,39), третье — Елизавета Куликова (65,64). Также в топ-5 попали София Захарова (62,32) и Вероника Малышева (59,61).

Добавим, что девушки-одиночницы покажут свои произвольные программы на этапе Гран-при России в Уфе завтра, 15 октября.