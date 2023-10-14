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Тарасова назвала своих двух фавориток первого этапа Гран-при России

Также заслуженный тренер СССР отметила, что не стоит досрочно короновать Аделию.
Тарасова назвала своих двух фавориток первого этапа Гран-при России
14 октября 2023 20:44
автор: Элина Бурина
автор фото: РИА Новости

Заранее отдавать первенство Петросян и сравнивать с Валиевой - неправильно, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Аделия хорошо откатала короткую программу. Её тройной аксель близок к идеальному, всё выполнила красиво и правильно. Знаете, пока соревнования не закончились, я бы не говорила, что она уже в шаге от победы на этапе в Уфе. Зачем у второй девочки отнимать возможность даже думать о том, что она может одержать верх. Фролова очень хорошая, интересная, совсем другая. После них идёт уже колоссальный отрыв, все остальные находятся в другой компании. Аделия и Анна - самые интересные на этом этапе. Однако четверные прыжки, конечно, лучше у Петросян.

Зачем говорить, что Петросян - полноправная конкурентка Валиевой? Будут соревнования, тогда и будет всё видно и понятно. Всё покажет турнир. Заранее говорить об этом нет смысла», - сказала Тарасова.

Ранее серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух призвал не вручать Петросян досрочное золото Гран-при.

Авербух призвал досрочно не вручать Петросян золото Гран-при

источник: «Советский спорт»
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