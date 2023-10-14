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Авербух призвал досрочно не вручать Петросян золото Гран-при

Серебряный призёр Олимпиады отметил, что юная фигуристка всё ещё не в состоянии кататься по-взрослому.
14 октября 2023 19:24
автор: Элина Бурина

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лэйк-Сити (США) Илья Авербух оценил прокат Аделии Петросян на этапе Гран-при России, который прошёл в Уфе, а также отметил шансы фигуристки на досрочную победу в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«В фигурном катании, как и везде в целом, говорят: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», - всё может быть. Но если Аделя сделает свою программу так, как она её может, откатает в свои силы, то, конечно, догнать 11 баллов - это очень большой отрыв после короткой программы - будет сложно. Думаю, Аделии ничего не помешает сохранить это лидерство. Она и ехала туда фаворитом. Здорово, что она выехала сегодня чисто тройной аксель.

Аделия Петросян, естественно, была фаворитом уверенно захватила лидерство. Будем ждать произвольную программу. В общем, очень интересно посмотреть, что она сможет показать, зная, что сложности были у всех. Что касается одиночного катания в целом, то интересная борьба, но, конечно, очень важно, как все подойдут к чемпионату России. Мы не должны забывать, что всё-таки правила меняются. Давайте не будем касаться этой темы. Аделия - юниорка, не может кататься по-взрослому», - заявил Авербух.

Напомним, Аделия Петросян одержала уверенную победу в короткой программе на первом этапе Гран-при страны в Уфе «Край курая», набрав за прокат 84,38 баллов.

Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

источник: «Советский спорт»
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