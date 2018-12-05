Загитова, Синицына и Кацалапов полетели в Канаду эконом-классом (фото) - Советский спорт
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    • Фигурное катание05 декабря 2018 16:47Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Загитова, Синицына и Кацалапов полетели в Канаду эконом-классом (фото)

    В Ванкувере с 5 по 9 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию.

    Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вместе с командой вылетела в Канаду эконом-классом.

    Хореограф Даниил Глейхенгауз выложил фото с Загитовой из самолета. На снимок также попали Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

    Отметим, что перелет из Москвы в Ванкувер занимает от 15 до 20 часов (в зависимости от рейса и авиакомпании). Старт женского одиночного турнира назначен на ночь с 6 на 7 декабря (по московскому времени).

    В женском одиночном катании в финале Гран-при от России помимо Загитовой примут участие Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

    #загитова алина#Гран-при#кацалапов никита#синицина виктория
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