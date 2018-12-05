Загитова, Синицына и Кацалапов полетели в Канаду эконом-классом (фото)

В Ванкувере с 5 по 9 декабря пройдет финал Гран-при по фигурному катанию.
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вместе с командой вылетела в Канаду эконом-классом.
Хореограф Даниил Глейхенгауз выложил фото с Загитовой из самолета. На снимок также попали Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ровно год назад было последнее фото из самолета🙈 Мы полетели на финал гран при в Ванкувер! Болейте за всю нашу команду🇷🇺. #figureskating #teamrussia #teamtutberidze #alinazagitova #daniilgleikhengauz #isu #vancouver #FGP2018 #peace #love
Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh)
Отметим, что перелет из Москвы в Ванкувер занимает от 15 до 20 часов (в зависимости от рейса и авиакомпании). Старт женского одиночного турнира назначен на ночь с 6 на 7 декабря (по московскому времени).
В женском одиночном катании в финале Гран-при от России помимо Загитовой примут участие Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.