Елизавета Туктамышева: Перед важными стартами в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие

Фигурное катание 06 декабря 2018 08:42 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

В Ванкувере стартует финал Гран-при.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему снизила активность в социальных сетях перед финалом Гран-при в Ванкувере.

«Да, чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в инстаграм, в твиттер, – приводит «Р-Спорт» слова Туктамышевой. – Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это финал Гран-при и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное – спорт».

Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря. Короткая программа у женщин запланирована на 8:00 (мск) пятницы.

Напомним, в женском одиночном катании в финал вышли по три представительницы России и Японии: Туктамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова (все – Россия), Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото (все – Япония).