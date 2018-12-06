Елизавета Туктамышева: Перед важными стартами в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие - Советский спорт
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    • Фигурное катание06 декабря 2018 08:42Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Елизавета Туктамышева: Перед важными стартами в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие

    В Ванкувере стартует финал Гран-при.

    Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, почему снизила активность в социальных сетях перед финалом Гран-при в Ванкувере.

    «Да, чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в инстаграм, в твиттер, – приводит «Р-Спорт» слова Туктамышевой. – Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это финал Гран-при и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное – спорт».

    Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря. Короткая программа у женщин запланирована на 8:00 (мск) пятницы.

    Напомним, в женском одиночном катании в финал вышли по три представительницы России и Японии: Туктамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова (все – Россия), Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото (все – Япония).

    #Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#туктамышева елизавета
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