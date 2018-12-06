Анастасия Тараканова: Я решила уйти не от Тутберидзе, а из фигурного катания - Советский спорт
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    • Фигурное катание06 декабря 2018 10:00Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

    Анастасия Тараканова: Я решила уйти не от Тутберидзе, а из фигурного катания

    Российская фигуристка в нынешнем сезоне тренируется у Евгения Плющенко.

    Российская фигуристка Анастасия Тараканова объяснила, почему приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе.

    «Я ушла не из-за того, что меня там якобы что-то не устроило, – приводит «Газета.Ru» слова 14-летней российской фигуристки. – Меня там все устраивало. И не боялась я никакой конкуренции.

    Но меня весь тот сезон морально подкосил, и… не буду я тут что-то выдумывать… я бросила фигурное катание.

    Месяц не каталась. И я не думала о том, что мне его не хватает. Но… как-то… Я смотрела на родителей и понимала, что была проделана не только моя работа. Это была и работа моих родителей, которым очень сильно обидно, потому что они столько сил в меня вложили, а теперь не могут ничего поделать с моим выбором. Мне было не по себе, и я решила вернуться в спорт. Начала думать, к кому мне можно пойти».

    Напомним, с июля Тараканова тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

    В прошлом году она заняла третье место в финале юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне она также пробилась в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

    #юниорский гран-при#сборная россии по фигурному катанию#тараканова анастасия#тутберидзе этери#плющенко евгений
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