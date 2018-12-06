Анастасия Тараканова: Я решила уйти не от Тутберидзе, а из фигурного катания

Фигурное катание 06 декабря 2018 10:00 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Российская фигуристка в нынешнем сезоне тренируется у Евгения Плющенко.

Российская фигуристка Анастасия Тараканова объяснила, почему приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе.

«Я ушла не из-за того, что меня там якобы что-то не устроило, – приводит «Газета.Ru» слова 14-летней российской фигуристки. – Меня там все устраивало. И не боялась я никакой конкуренции.

Но меня весь тот сезон морально подкосил, и… не буду я тут что-то выдумывать… я бросила фигурное катание.

Месяц не каталась. И я не думала о том, что мне его не хватает. Но… как-то… Я смотрела на родителей и понимала, что была проделана не только моя работа. Это была и работа моих родителей, которым очень сильно обидно, потому что они столько сил в меня вложили, а теперь не могут ничего поделать с моим выбором. Мне было не по себе, и я решила вернуться в спорт. Начала думать, к кому мне можно пойти».

Напомним, с июля Тараканова тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом году она заняла третье место в финале юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне она также пробилась в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.