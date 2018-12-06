Анастасия Тараканова: Подумала, что Плющенко должен быть очень хорошим тренером - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Болгария - Первая лига
    18-й тур
    начало в 13:30
    Витоша
    Верея
    0
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    начало в 14:00
    Леванте
    Луго
    0
    0
  • Румыния - Лига 1
    18-й тур
    начало в 15:00
    Дунэря
    Астра
    0
    0
    • Фигурное катание06 декабря 2018 11:44Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

    Анастасия Тараканова: Подумала, что Плющенко должен быть очень хорошим тренером

    14-летняя российская фигуристка тренируется у двукратного олимпийского чемпиона с нынешнего сезона.

    Российская фигуристка Анастасия Тараканова объяснила, почему минувшим летом стала тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

    «Я разговаривала с Серафимой Саханович, – приводит «Газета.Ru» слова 14-летней Таракановой. – Узнала, что в этой академии хорошая нагрузка, все есть.

    Также посмотрела на результаты: с Евгением Викторовичем она вышла на свой первый взрослый Гран-при. То есть с ним она начала восстанавливаться, и этап ей дали.

    Я подумала: «Евгений Викторович должен быть очень хорошим тренером». Судя по тому, что я наблюдаю за все это время, я не ошиблась.

    Напомним, Тараканова вышла в финал юниорского Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В нынешнем сезоне она заняла первое место на этапе в Словении и второе – в Канаде.

    #юниорский гран-при#сборная россии по фигурному катанию#тараканова анастасия#плющенко евгений#саханович серафима
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта