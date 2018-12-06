Анастасия Тараканова: Подумала, что Плющенко должен быть очень хорошим тренером

Фигурное катание 06 декабря 2018 11:44 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

14-летняя российская фигуристка тренируется у двукратного олимпийского чемпиона с нынешнего сезона.

Российская фигуристка Анастасия Тараканова объяснила, почему минувшим летом стала тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я разговаривала с Серафимой Саханович, – приводит «Газета.Ru» слова 14-летней Таракановой. – Узнала, что в этой академии хорошая нагрузка, все есть.

Также посмотрела на результаты: с Евгением Викторовичем она вышла на свой первый взрослый Гран-при. То есть с ним она начала восстанавливаться, и этап ей дали.

Я подумала: «Евгений Викторович должен быть очень хорошим тренером». Судя по тому, что я наблюдаю за все это время, я не ошиблась.

Напомним, Тараканова вышла в финал юниорского Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В нынешнем сезоне она заняла первое место на этапе в Словении и второе – в Канаде.