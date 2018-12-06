Коляда выиграл короткую программу на турнире Golden Spin - Советский спорт
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    • Фигурное катание06 декабря 2018 23:08Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Коляда выиграл короткую программу на турнире Golden Spin

    Сегодня в Хорватии стартовал турнир Golden Spin из серии ISU Challenger.

    Россиянин Михаил Коляда выиграл короткую программу в мужском одиночном разряде, Александр Самарин показал третий результат.

    Произвольную программу спортсмены представят 7 декабря.

    Golden Spin
    Загреб, Хорватия
    Мужчины
    Короткая программа

    1. Михаил Коляда (Россия) – 97,04
    2. Джейсон Браун (США) – 95,50
    3. Александр Самарин (Россия) – 86,29
    4. Даниэль Самохин (Израиль) – 85,10
    5. Александр Майоров (Швеция) – 83,87
    6. Даниэль Грассль (Италия) – 82,35
    7. Антон Шулепов (Россия) – 78,52
    8. Поль Фентц (Германия) – 74,77
    9. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 74,54
    10. Алексей Быченко (Израиль) – 72,94

    #коляда михаил#самарин александр#шулепов антон#golden spin
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