Коляда выиграл короткую программу на турнире Golden Spin

Сегодня в Хорватии стартовал турнир Golden Spin из серии ISU Challenger.
Россиянин Михаил Коляда выиграл короткую программу в мужском одиночном разряде, Александр Самарин показал третий результат.
Произвольную программу спортсмены представят 7 декабря.
Golden Spin
Загреб, Хорватия
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 97,04
2. Джейсон Браун (США) – 95,50
3. Александр Самарин (Россия) – 86,29
4. Даниэль Самохин (Израиль) – 85,10
5. Александр Майоров (Швеция) – 83,87
6. Даниэль Грассль (Италия) – 82,35
7. Антон Шулепов (Россия) – 78,52
8. Поль Фентц (Германия) – 74,77
9. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 74,54
10. Алексей Быченко (Израиль) – 72,94