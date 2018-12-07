Чен захватил лидерство в финале Гран-при, Воронов идет пятым

Фигурное катание 07 декабря 2018 08:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В финальном турнире Гран-при в Ванкувере мужскую короткую программу выиграл действующий чемпион мира Нэйтан Чен из США.

Чен чисто исполнил четверной флип, но в конце программы на приземлении с тулупа уперся в лед обеими руками, что равносильно падению, и остался без каскада. Его основной конкурент японец Сема Уно тоже допустил ошибку на одном из двух прыжков в четыре оборота и занял второе место. Разница между ними перед произвольной программой, которая пройдет в субботу утром по московскому времени, составляет 1,32.

Россиянин Сергей Воронов свой единственный четверной (тулуп) сделал с помаркой, но дальше выполнил все элементы хорошо. Наш фигурист идет пятым, отставая на шесть с лишним баллов от чеха Михала Бржезины, замыкающего тройку лидеров.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Мужчины

Короткая программа

1.Нэйтан Чен (США) – 92,99

2.Сема Уно (Япония) – 91,67

3.Михал Бржезина (Чехия) – 89,21

4.Чжун Хван Ча (Корея) – 89,07

5.Сергей Воронов (Россия) – 82,96

6.Киган Мессинг (Канада) – 79,56