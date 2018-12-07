Загитова проиграла короткую программу в финале Гран-при японке Кихире - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 09:04Автор: Тигай Лев

    Загитова проиграла короткую программу в финале Гран-при японке Кихире

    В Ванкувере россиянка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при. Лидерство с мировым рекордом захватила Рика Кихира из Японии.

    В Ванкувере россиянка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при. Лидерство с мировым рекордом захватила Рика Кихира из Японии.

    Кихира исполнила «мужской» аксель в три с половиной оборота и на 1,78 балла улучшила прежнее мировое достижение, установленное Загитовой в ноябре этого года в Москве. Наша олимпийская чемпионка Пхенчхана-23018 каталась последней и сумела избежать серьезных ошибок, но без мелких помарок все-таки не обошлось. Перед произвольной программой, которая состоится в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, Загитова уступает Кихире четыре с половиной балла.

    Елизавета Туктамышева занимает третье промежуточное место, еще одна россиянка Софья Самодурова – пятая.

    Ванкувер (Канада)
    Гран-при
    Финал
    Женщины
    Короткая программа

    1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (рекорд мира)
    2. Алина Загитова (Россия) – 77,93
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65
    4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23
    5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24
    6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52

    #Финал Гран-при#кихира рика#загитова алина#туктамышева елизавета#сакамото каори#самодурова софья#мияхара сатоко#сборная россии по фигурному катанию
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