Загитова проиграла короткую программу в финале Гран-при японке Кихире

Фигурное катание 07 декабря 2018 09:04 Автор: Тигай Лев

В Ванкувере россиянка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при. Лидерство с мировым рекордом захватила Рика Кихира из Японии.

В Ванкувере россиянка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе финала Гран-при. Лидерство с мировым рекордом захватила Рика Кихира из Японии.

Кихира исполнила «мужской» аксель в три с половиной оборота и на 1,78 балла улучшила прежнее мировое достижение, установленное Загитовой в ноябре этого года в Москве. Наша олимпийская чемпионка Пхенчхана-23018 каталась последней и сумела избежать серьезных ошибок, но без мелких помарок все-таки не обошлось. Перед произвольной программой, которая состоится в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, Загитова уступает Кихире четыре с половиной балла.

Елизавета Туктамышева занимает третье промежуточное место, еще одна россиянка Софья Самодурова – пятая.

Ванкувер (Канада)

Гран-при

Финал

Женщины

Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 82,51 (рекорд мира)

2. Алина Загитова (Россия) – 77,93

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 70,65

4. Каори Сакамото (Япония) – 70,23

5. Софья Самодурова (Россия) – 68,24

6. Сатоко Мияхара (Япония) – 67,52