Алина Загитова: Ноги ватными были - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 09:33Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Алина Загитова: Ноги ватными были

    Российская фигуристка заняла второе место в короткой программе финала Гран-при.

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.

    «Чуть-чуть перенервничала я, может быть, – приводит «Р-Спорт» слова 16-летней российской фигуристки. – Ноги ватными были.

    Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был».

    Напомним, за свой прокат Загитова получила от судей 77,93 балла и занимает второе место. Лидирует представительница Японии Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд в короткой программе (82,51), который ранее принадлежал Загитовой.

    Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.

    #Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#загитова алина
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