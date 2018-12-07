Алина Загитова: Ноги ватными были

Фигурное катание 07 декабря 2018 09:33 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российская фигуристка заняла второе место в короткой программе финала Гран-при.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.

«Чуть-чуть перенервничала я, может быть, – приводит «Р-Спорт» слова 16-летней российской фигуристки. – Ноги ватными были.

Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был».

Напомним, за свой прокат Загитова получила от судей 77,93 балла и занимает второе место. Лидирует представительница Японии Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд в короткой программе (82,51), который ранее принадлежал Загитовой.

Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.