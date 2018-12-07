Софья Самодурова: Довольна, что смогла собраться и сделать все элементы - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 10:12Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Софья Самодурова: Довольна, что смогла собраться и сделать все элементы

    Российская фигуристка идет пятой после короткой программы финала Гран-при.

    Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе финала Гран-при в Ванкувере.

    «Довольна прокатом, довольна, что смогла собраться и сделать все элементы, – приводит «Р-Спорт» слова 16-летней российской фигуристки. – Не очень довольна заклоном, как-то повело меня на нем.

    Все остальные элементы, мне кажется, были достойными и сделаны на большой плюс».

    Напомним, Самодурова набрала 68,24 балла и занимает пятое место. Лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, установившая новый мировой рекорд в короткой программе (82,51). На втором месте – Алина Загитова (77,93), на третьем – Елизавета Туктамышева (70,65).

    Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.

    #Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#самодурова софья
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