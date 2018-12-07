Софья Самодурова: Довольна, что смогла собраться и сделать все элементы

Фигурное катание 07 декабря 2018 10:12 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российская фигуристка идет пятой после короткой программы финала Гран-при.

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе финала Гран-при в Ванкувере.

«Довольна прокатом, довольна, что смогла собраться и сделать все элементы, – приводит «Р-Спорт» слова 16-летней российской фигуристки. – Не очень довольна заклоном, как-то повело меня на нем.

Все остальные элементы, мне кажется, были достойными и сделаны на большой плюс».

Напомним, Самодурова набрала 68,24 балла и занимает пятое место. Лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, установившая новый мировой рекорд в короткой программе (82,51). На втором месте – Алина Загитова (77,93), на третьем – Елизавета Туктамышева (70,65).

Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.