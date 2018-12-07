Рика Кихира: Пришла в восторг от своих оценок - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 10:18Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Рика Кихира: Пришла в восторг от своих оценок

    16-летняя японская фигуристка лидирует после короткой программы в финале Гран-при.

    Японская фигуристка Рика Кихира оценила свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.

    16-летняя японская фигуристка установила новый мировой рекорд в короткой программе. Кихира получила от судей 82,51 балла и превзошла результат Алины Загитовой.

    «Когда я выходила на лед, то не думала о том, что это финал Гран-при, – приводит «Р-Спорт» слова Кихиры. – Я сосредотачивалась на своей программе и делала то, что умею. Но я увидела оценки, и они меня поразили. Я пришла в восторг».

    Напомним, прежний рекорд Загитовой составлял 80,78 балла. В Ванкувере российская фигуристка получила от судей 77,93 балла и занимает второе место.

    Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.

    #Финал Гран-при#кихира рика
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