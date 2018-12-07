Рика Кихира: Пришла в восторг от своих оценок

Фигурное катание 07 декабря 2018 10:18 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

16-летняя японская фигуристка лидирует после короткой программы в финале Гран-при.

Японская фигуристка Рика Кихира оценила свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.

16-летняя японская фигуристка установила новый мировой рекорд в короткой программе. Кихира получила от судей 82,51 балла и превзошла результат Алины Загитовой.

«Когда я выходила на лед, то не думала о том, что это финал Гран-при, – приводит «Р-Спорт» слова Кихиры. – Я сосредотачивалась на своей программе и делала то, что умею. Но я увидела оценки, и они меня поразили. Я пришла в восторг».

Напомним, прежний рекорд Загитовой составлял 80,78 балла. В Ванкувере российская фигуристка получила от судей 77,93 балла и занимает второе место.

Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.