Алена Косторная: С Трусовой практически невозможно соревноваться в произвольной с моим набором элементов

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свою победу в короткой программе на юниорском финале Гран-при.
- Я очень рада, что смогла выполнить свою короткую программу чисто. Честно говоря, я достаточно удивлена оценками – я первый раз получила такие баллы за короткую. Это мой лучший результат за два юниорских сезона.
Но я считаю, что есть куда стремиться. Надеюсь, что дальше будет только лучше.
Да, я уже обыгрывала Трусову в короткой программе, это было на четвертом этапе Кубка России. В произвольной я сделала все чисто тогда, но за счет технического контента Сашиной программы с ней практически невозможно соревноваться с тем набором элементов, который есть у меня.
В короткой все делают практически одно и то же. Тут все зависит от дорожки, вращений, потому что прыжков всего три. А в произвольной программе нужна техника. Надо нарабатывать, - цитирует Косторную официальный сайт ФФКР.
Произвольная программа у девушек запланирована на 9 декабря.