Алена Косторная: С Трусовой практически невозможно соревноваться в произвольной с моим набором элементов

Фигурное катание 07 декабря 2018 10:20 Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свою победу в короткой программе на юниорском финале Гран-при.

- Я очень рада, что смогла выполнить свою короткую программу чисто. Честно говоря, я достаточно удивлена оценками – я первый раз получила такие баллы за короткую. Это мой лучший результат за два юниорских сезона.

Но я считаю, что есть куда стремиться. Надеюсь, что дальше будет только лучше.

Да, я уже обыгрывала Трусову в короткой программе, это было на четвертом этапе Кубка России. В произвольной я сделала все чисто тогда, но за счет технического контента Сашиной программы с ней практически невозможно соревноваться с тем набором элементов, который есть у меня.

В короткой все делают практически одно и то же. Тут все зависит от дорожки, вращений, потому что прыжков всего три. А в произвольной программе нужна техника. Надо нарабатывать, - цитирует Косторную официальный сайт ФФКР.

Произвольная программа у девушек запланирована на 9 декабря.