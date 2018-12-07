Алена Косторная: С Трусовой практически невозможно соревноваться в произвольной с моим набором элементов - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 10:20Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Спирин Дмитрий

    Алена Косторная: С Трусовой практически невозможно соревноваться в произвольной с моим набором элементов

    Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свою победу в короткой программе на юниорском финале Гран-при.

    - Я очень рада, что смогла выполнить свою короткую программу чисто. Честно говоря, я достаточно удивлена оценками – я первый раз получила такие баллы за короткую. Это мой лучший результат за два юниорских сезона.

    Но я считаю, что есть куда стремиться. Надеюсь, что дальше будет только лучше.

    Да, я уже обыгрывала Трусову в короткой программе, это было на четвертом этапе Кубка России. В произвольной я сделала все чисто тогда, но за счет технического контента Сашиной программы с ней практически невозможно соревноваться с тем набором элементов, который есть у меня.

    В короткой все делают практически одно и то же. Тут все зависит от дорожки, вращений, потому что прыжков всего три. А в произвольной программе нужна техника. Надо нарабатывать, - цитирует Косторную официальный сайт ФФКР.

    Произвольная программа у девушек запланирована на 9 декабря.

    #Финал Гран-при#косторная алена#трусова александра
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