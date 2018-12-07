Алина Загитова: Я чуть-чуть перенервничала, ноги были ватными - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 10:31Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Алина Загитова: Я чуть-чуть перенервничала, ноги были ватными

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итог своему выступлению в короткой программе в Финале Гран-при.

    - Знала, что в Финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал - один из самых сложных стартов в сезоне. Поэтому настраивалась на хороший прокат. Чуть-чуть перенервничала я, может быть. Ноги ватными были. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был.

    Сейчас я пытаюсь сделать очень много прыжков, чтобы свое тело заставить прыгать и почувствовать, где и что нужно поменять, где вытянуться, где, наоборот, отпустить себя, - цитирует Загитову агентство "Р-Спорт".

    Загитова набрала 77,93 балла в короткой программе и пока идет на втором месте. Лидирует японская фигуристка Рика Кихира, она установила новый мировой рекорд (82,51).

    Произвольная программа в Ванкувере запланирована на 9 декабря.

    #Финал Гран-при#загитова алина
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