Алина Загитова: Я чуть-чуть перенервничала, ноги были ватными

Фигурное катание 07 декабря 2018 10:31 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итог своему выступлению в короткой программе в Финале Гран-при.

- Знала, что в Финале Гран-при выступают шесть сильнейших спортсменок, и этот финал - один из самых сложных стартов в сезоне. Поэтому настраивалась на хороший прокат. Чуть-чуть перенервничала я, может быть. Ноги ватными были. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но не самый идеальный мой прокат был.

Сейчас я пытаюсь сделать очень много прыжков, чтобы свое тело заставить прыгать и почувствовать, где и что нужно поменять, где вытянуться, где, наоборот, отпустить себя, - цитирует Загитову агентство "Р-Спорт".

Загитова набрала 77,93 балла в короткой программе и пока идет на втором месте. Лидирует японская фигуристка Рика Кихира, она установила новый мировой рекорд (82,51).

Произвольная программа в Ванкувере запланирована на 9 декабря.