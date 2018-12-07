Наталья Бестемьянова: Алина боролась за каждый элемент

Фигурное катание 07 декабря 2018 11:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова – о выступлении Алины Загитовой в короткой программе у женщин на финале Гран-при.

- Что скажете про Алину Загитову?

- Алине было немного трудно кататься. Были мелкие помарки. Однако она справилась, показала весь свой технический набор. Прыгнула каскад: тройной лутц-тройной ритбергер, и судьи были к ней благосклонны. Так как второй прыжок в каскаде был немного не докручен. И аксель был немного на грани, но Алина боролась за каждый элемент. Мне показалось, что Алина волновалась, она даже программу завершила раньше, чем закончилась музыка.