Наталья Бестемьянова: Алина боролась за каждый элемент - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 11:41Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Наталья Бестемьянова: Алина боролась за каждый элемент

    Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова – о выступлении Алины Загитовой в короткой программе у женщин на финале Гран-при.

    - Что скажете про Алину Загитову?
    - Алине было немного трудно кататься. Были мелкие помарки. Однако она справилась, показала весь свой технический набор. Прыгнула каскад: тройной лутц-тройной ритбергер, и судьи были к ней благосклонны. Так как второй прыжок в каскаде был немного не докручен. И аксель был немного на грани, но Алина боролась за каждый элемент. Мне показалось, что Алина волновалась, она даже программу завершила раньше, чем закончилась музыка.

    #загитова алина#бестемьянова наталья
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