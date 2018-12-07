Сергей Воронов: Были недочеты с первым каскадом, но смог пристегнуть прыжок ко второму - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 11:58Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Липкин Антон

    Сергей Воронов: Были недочеты с первым каскадом, но смог пристегнуть прыжок ко второму

    Российский фигурист идет пятым в финале Гран-при.

    Российский фигурист Сергей Воронов оценил свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.

    «Своим прокатом удовлетворен, – сказал 31-летний фигурист в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России. – Были какие-то недочеты, связанные с первым каскадом. Смог пристегнуть ко второму.

    В целом с прокатом справился. Завтра с таким же настроем, с удовольствием откатаю произвольную».

    Отметим, что Воронов не сделал запланированный каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но после этого исполнил каскад из двух тройных с ритбергером.

    Воронов получил от судей 82,96 балла и занимает пятое место.

    #Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#воронов сергей
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