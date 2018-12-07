Сергей Воронов: Были недочеты с первым каскадом, но смог пристегнуть прыжок ко второму

Фигурное катание 07 декабря 2018 11:58 Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Автор: Липкин Антон

Российский фигурист идет пятым в финале Гран-при.

Российский фигурист Сергей Воронов оценил свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.

«Своим прокатом удовлетворен, – сказал 31-летний фигурист в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России. – Были какие-то недочеты, связанные с первым каскадом. Смог пристегнуть ко второму.

В целом с прокатом справился. Завтра с таким же настроем, с удовольствием откатаю произвольную».

Отметим, что Воронов не сделал запланированный каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но после этого исполнил каскад из двух тройных с ритбергером.

Воронов получил от судей 82,96 балла и занимает пятое место.