Сергей Воронов: Были недочеты с первым каскадом, но смог пристегнуть прыжок ко второму

Российский фигурист идет пятым в финале Гран-при.
Российский фигурист Сергей Воронов оценил свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере.
«Своим прокатом удовлетворен, – сказал 31-летний фигурист в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России. – Были какие-то недочеты, связанные с первым каскадом. Смог пристегнуть ко второму.
В целом с прокатом справился. Завтра с таким же настроем, с удовольствием откатаю произвольную».
Отметим, что Воронов не сделал запланированный каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но после этого исполнил каскад из двух тройных с ритбергером.
Воронов получил от судей 82,96 балла и занимает пятое место.