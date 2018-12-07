Инна Гончаренко: Загитова? Не надо опускать руки, надо бороться

Фигурное катание 07 декабря 2018 12:10 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

16-летняя россиянка по итогам проката занимает второе место, набрав 77,93 балла, а лидирует японка Рика Кихира (82,51).

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась после выступления Алины Загитовой в рамках Гран-при.

"Выставленные оценки я бы обсуждать не хотела: как судьи решили, так и должно быть. Короткая программа является жеребьевкой, спортсмены определяют свое место перед произвольной программой, в которой и развернется основная борьба. Новое судейство подразумевает безукоризненное исполнение элементов, без огрехов, поэтому для победы будет необходим чистый и яркий прокат.

Кихира? Неожиданностью это не стало, мы уже видели, как она умеет чисто и легко исполнять тройной аксель на предыдущих соревнованиях, так что было очевидно, что к финалу она и ее тренер смогут максимально мобилизоваться. Но не надо опускать руки, надо бороться, это спорт, и шансы есть всегда", – цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, произвольную программу на соревнованиях в Ванкувере фигуристки покажут в ночь на 9 декабря.