Елена Радионова: В физическом плане Загитова в порядке, но технически Кихира посильнее - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 13:48Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Елена Радионова: В физическом плане Загитова в порядке, но технически Кихира посильнее

    Японская фигуристка лидирует в финале Гран-при.

    Призер чемпионата мира Елена Радионова высказалась о шансах российской фигуристки Алины Загитовой опередить Рику Кихиру из Японии в произвольной программе финала Гран-при в Ванкувере.

    «Мне кажется, Алине психологически очень тяжело выступать на этих соревнованиях, – приводит слова Радионовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Впервые завоевать титул легче, чем удержать его.

    В физическом плане Загитова в порядке. Но технически Кихира посильнее сейчас, так как у нее сложнее программа. Сложно сказать, отыграет ли Алина отставание от Кихиры. Очень многое зависит от того, как откатает японка. Если она ошибется, у Алины будут все козыри».

    Напомним, 16-летняя Кихира установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 82,51 балла. У Загитовой 77,93 балла и второе место.

    #Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#радионова елена#загитова алина#кихира рика
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