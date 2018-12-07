Елена Радионова: В физическом плане Загитова в порядке, но технически Кихира посильнее

Японская фигуристка лидирует в финале Гран-при.
Призер чемпионата мира Елена Радионова высказалась о шансах российской фигуристки Алины Загитовой опередить Рику Кихиру из Японии в произвольной программе финала Гран-при в Ванкувере.
«Мне кажется, Алине психологически очень тяжело выступать на этих соревнованиях, – приводит слова Радионовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Впервые завоевать титул легче, чем удержать его.
В физическом плане Загитова в порядке. Но технически Кихира посильнее сейчас, так как у нее сложнее программа. Сложно сказать, отыграет ли Алина отставание от Кихиры. Очень многое зависит от того, как откатает японка. Если она ошибется, у Алины будут все козыри».
Напомним, 16-летняя Кихира установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 82,51 балла. У Загитовой 77,93 балла и второе место.