Елена Радионова: В физическом плане Загитова в порядке, но технически Кихира посильнее

Фигурное катание 07 декабря 2018 13:48 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Японская фигуристка лидирует в финале Гран-при.

Призер чемпионата мира Елена Радионова высказалась о шансах российской фигуристки Алины Загитовой опередить Рику Кихиру из Японии в произвольной программе финала Гран-при в Ванкувере.

«Мне кажется, Алине психологически очень тяжело выступать на этих соревнованиях, – приводит слова Радионовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Впервые завоевать титул легче, чем удержать его.

В физическом плане Загитова в порядке. Но технически Кихира посильнее сейчас, так как у нее сложнее программа. Сложно сказать, отыграет ли Алина отставание от Кихиры. Очень многое зависит от того, как откатает японка. Если она ошибется, у Алины будут все козыри».

Напомним, 16-летняя Кихира установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 82,51 балла. У Загитовой 77,93 балла и второе место.