Мария Бутырская: Если Кихира чисто откатается в произвольной программе, Загитовой будет трудно отыграть свое отставание - Советский спорт
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    • Фигурное катание07 декабря 2018 13:55Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

    Мария Бутырская: Если Кихира чисто откатается в произвольной программе, Загитовой будет трудно отыграть свое отставание

    Чемпионка мира Мария Бутырская оценила шансы россиянки Алины Загитовой опередить японскую фигуристку Рику Кихиру в финале Гран-при.

    - Алина – молодец, не допустила ни одной ошибки, на сегодня это, может быть, не было на ура, конечно. Была, наверное, какая-то зажатость, самое главное было выполнить чисто элементы, и с этим Алина справилась. Не было в выступлении вот этого вау! Все чисто и красиво, но зажатость Алины передалась судьям.

    Сегодня как-то так, но уже скоро будет произвольная программа и 4,5, и это не так уж и далеко. Кихире еще нужно произвольную программу чисто откатать, а там и ее может зажать.

    Алина, может быть, находится в лучшей обстановке, потому что догонять всегда легче, чем отстаивать свое лидерство.

    Если Кихира, конечно, откатает чисто произвольную программу, то отыграть 4,5 балла будет очень тяжело. Но она ведь тоже человек, в предыдущем этапе Гран-при она не делала два тройных акселя, поэтому будет борьба, - цитирует Бутырскую Sport24.ru.

    Кихира выиграла короткую программу в Ванкувере с мировым рекордом.

    Произвольная программа финала Гран-при в женском одиночном катании запланирована на 9 декабря.

    #кихира рика#бутырская мария#загитова алина#Финал Гран-при
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