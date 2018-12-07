Мария Бутырская: Если Кихира чисто откатается в произвольной программе, Загитовой будет трудно отыграть свое отставание

Фигурное катание 07 декабря 2018 13:55 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Чемпионка мира Мария Бутырская оценила шансы россиянки Алины Загитовой опередить японскую фигуристку Рику Кихиру в финале Гран-при.

- Алина – молодец, не допустила ни одной ошибки, на сегодня это, может быть, не было на ура, конечно. Была, наверное, какая-то зажатость, самое главное было выполнить чисто элементы, и с этим Алина справилась. Не было в выступлении вот этого вау! Все чисто и красиво, но зажатость Алины передалась судьям.

Сегодня как-то так, но уже скоро будет произвольная программа и 4,5, и это не так уж и далеко. Кихире еще нужно произвольную программу чисто откатать, а там и ее может зажать.

Алина, может быть, находится в лучшей обстановке, потому что догонять всегда легче, чем отстаивать свое лидерство.

Если Кихира, конечно, откатает чисто произвольную программу, то отыграть 4,5 балла будет очень тяжело. Но она ведь тоже человек, в предыдущем этапе Гран-при она не делала два тройных акселя, поэтому будет борьба, - цитирует Бутырскую Sport24.ru.

Кихира выиграла короткую программу в Ванкувере с мировым рекордом.

Произвольная программа финала Гран-при в женском одиночном катании запланирована на 9 декабря.