Российские юниоры заняли весь пьедестал финала Гран-при в танцах на льду - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 07:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья, Тигай Лев

    Российские юниоры заняли весь пьедестал финала Гран-при в танцах на льду

    Первыми чемпионами финала Гран-при-2018 в Ванкувере стал наш танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко, победивший в соревнованиях юниоров.

    Подопечные Ирины Жук всего на одну сотую балла (!) опередили соотечественников Ирину Ушакову и Максима Некрасова. Ушакова с Некрасовым выиграли сегодня произвольный танец, но по сумме двух программ остались вторыми. Бронзовые медали также достались россиянам Елизавете Худайбердиевой и Никите Назарову, которые на 0,03 обошли конкурентов из Канады.

    Второй комплект наград разыграли юниоры-одиночники. Золото завоевал 13-летний хозяин льда Стивен Гоголев, включивший в произвольную программу три четверных прыжка. Серебряная медаль – у 16-летнего россиянина Петра Гуменника, чисто исполнившего сальхов в четыре оборота.

    Гран-при
    Финал
    Ванкувер (Канада)
    Юниоры

    Танцы
    Произвольная программа

    1.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 103,16
    2.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 102,93
    3.Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 98,26
    4.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 98,25

    Сумма двух программ

    1.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 170,66
    2.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 170,65
    3.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 164,54
    4.Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 164,51

    Мужчины
    Произвольная программа

    1.Стивен Гоголев (Канада) – 154,76
    2.Петр Гуменник (Россия) – 142,59
    3.Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 140,56

    Сумма двух программ

    1.Стивен Гоголев (Канада) – 233,58
    2.Петр Гуменник (Россия) – 218,75
    3.Косиро Симада (Япония) – 214,38

    #Финал Гран-при#гуменник петр#шевченко софья#еременко игорь#ушакова арина#некрасов максим
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