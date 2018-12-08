Российские юниоры заняли весь пьедестал финала Гран-при в танцах на льду

Первыми чемпионами финала Гран-при-2018 в Ванкувере стал наш танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко, победивший в соревнованиях юниоров.
Подопечные Ирины Жук всего на одну сотую балла (!) опередили соотечественников Ирину Ушакову и Максима Некрасова. Ушакова с Некрасовым выиграли сегодня произвольный танец, но по сумме двух программ остались вторыми. Бронзовые медали также достались россиянам Елизавете Худайбердиевой и Никите Назарову, которые на 0,03 обошли конкурентов из Канады.
Второй комплект наград разыграли юниоры-одиночники. Золото завоевал 13-летний хозяин льда Стивен Гоголев, включивший в произвольную программу три четверных прыжка. Серебряная медаль – у 16-летнего россиянина Петра Гуменника, чисто исполнившего сальхов в четыре оборота.
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Юниоры
Танцы
Произвольная программа
1.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 103,16
2.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 102,93
3.Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 98,26
4.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 98,25
Сумма двух программ
1.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 170,66
2.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 170,65
3.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 164,54
4.Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 164,51
Мужчины
Произвольная программа
1.Стивен Гоголев (Канада) – 154,76
2.Петр Гуменник (Россия) – 142,59
3.Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 140,56
Сумма двух программ
1.Стивен Гоголев (Канада) – 233,58
2.Петр Гуменник (Россия) – 218,75
3.Косиро Симада (Япония) – 214,38