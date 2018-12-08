Российские юниоры заняли весь пьедестал финала Гран-при в танцах на льду

Фигурное катание 08 декабря 2018 07:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья, Тигай Лев

Первыми чемпионами финала Гран-при-2018 в Ванкувере стал наш танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко, победивший в соревнованиях юниоров.

Подопечные Ирины Жук всего на одну сотую балла (!) опередили соотечественников Ирину Ушакову и Максима Некрасова. Ушакова с Некрасовым выиграли сегодня произвольный танец, но по сумме двух программ остались вторыми. Бронзовые медали также достались россиянам Елизавете Худайбердиевой и Никите Назарову, которые на 0,03 обошли конкурентов из Канады.

Второй комплект наград разыграли юниоры-одиночники. Золото завоевал 13-летний хозяин льда Стивен Гоголев, включивший в произвольную программу три четверных прыжка. Серебряная медаль – у 16-летнего россиянина Петра Гуменника, чисто исполнившего сальхов в четыре оборота.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Юниоры

Танцы

Произвольная программа

1.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 103,16

2.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 102,93

3.Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 98,26

4.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 98,25

Сумма двух программ

1.Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) – 170,66

2.Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 170,65

3.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (Россия) – 164,54

4.Марджори Ладжой/Закари Лага (Канада) – 164,51

Мужчины

Произвольная программа

1.Стивен Гоголев (Канада) – 154,76

2.Петр Гуменник (Россия) – 142,59

3.Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 140,56

Сумма двух программ

1.Стивен Гоголев (Канада) – 233,58

2.Петр Гуменник (Россия) – 218,75

3.Косиро Симада (Япония) – 214,38