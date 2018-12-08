Синицина и Кацалапов идут третьими после короткого танца в финале Гран-при

Лидерство после короткой программы в танцах на льду в финале Гран-при захватили Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью из США. Наши дуэты занимают места с 3-го по 5-е.
Лучшие оценки из российских танцоров получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Александра Степанова с Иваном Букиным, выигравшие два турнира Гран-при на отборочной стадии и считавшиеся основными конкурентами Хаббелл/Донохью в Ванкувере, сегодня почти два балла уступили личному рекорду сезона и стали только четвертыми. В протоколе они расположились между Синициной/Кацалаповым и нашим третьим дуэтом - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Произвольный танец состоится утром в субботу по московскому времени.
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Танцы
Короткая программа
1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,53
2.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 78,30
3.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 77,33
4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 77,20
5.Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,98
6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 71,33