Синицина и Кацалапов идут третьими после короткого танца в финале Гран-при - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 12:30
    Крылья Советов
    Ростов
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 15:00
    ЦСКА
    Енисей
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 15:00
    Атлетико М
    Алавес
    0
    0
    • Фигурное катание08 декабря 2018 07:25Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Синицина и Кацалапов идут третьими после короткого танца в финале Гран-при

    Лидерство после короткой программы в танцах на льду в финале Гран-при захватили Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью из США. Наши дуэты занимают места с 3-го по 5-е.

    Лучшие оценки из российских танцоров получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Александра Степанова с Иваном Букиным, выигравшие два турнира Гран-при на отборочной стадии и считавшиеся основными конкурентами Хаббелл/Донохью в Ванкувере, сегодня почти два балла уступили личному рекорду сезона и стали только четвертыми. В протоколе они расположились между Синициной/Кацалаповым и нашим третьим дуэтом - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

    Произвольный танец состоится утром в субботу по московскому времени.

    Гран-при
    Финал
    Ванкувер (Канада)

    Танцы
    Короткая программа

    1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,53
    2.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 78,30
    3.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 77,33
    4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 77,20
    5.Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,98
    6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 71,33

    #Гран-при#Финал Гран-при#синицина виктория#кацалапов никита#степанова александра#букин иван#загорски тиффани#гурейро джонатан
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта