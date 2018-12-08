Синицина и Кацалапов идут третьими после короткого танца в финале Гран-при

Фигурное катание 08 декабря 2018 07:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Лидерство после короткой программы в танцах на льду в финале Гран-при захватили Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью из США. Наши дуэты занимают места с 3-го по 5-е.

Лучшие оценки из российских танцоров получили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Александра Степанова с Иваном Букиным, выигравшие два турнира Гран-при на отборочной стадии и считавшиеся основными конкурентами Хаббелл/Донохью в Ванкувере, сегодня почти два балла уступили личному рекорду сезона и стали только четвертыми. В протоколе они расположились между Синициной/Кацалаповым и нашим третьим дуэтом - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Произвольный танец состоится утром в субботу по московскому времени.



Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Танцы

Короткая программа

1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,53

2.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 78,30

3.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 77,33

4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 77,20

5.Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) – 72,98

6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 71,33