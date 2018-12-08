Гуменник - о серебре в финале юниорского Гран-при: Место для меня не главное

Фигурное катание 08 декабря 2018 08:35 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере завершились соревнования у мужчин в одиночном катании в финале юниорского Гран-при.

Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место в финале Гран-при, набрав по итогам двух программ 218,75 балла. Юный фигурист прокомментировал свое выступление.

«Меня больше расстраивает то, что последние прыжки не получились, а место для меня не главное. Все впереди.

Я усложнил программу, изучил четверные прыжки, но с ними сложнее докатывать программу. Из-за этого сил мне немного не хватило. Вообще сложно выспаться здесь (в Канаде), часовой пояс другой (разница с Москвой составляет 11 часов). Мне в три часа утра уже не спится, хочется вставать», - приводит слова Гуменника «Р-Спорт».