Шевченко – о победе в финале юниорского Гран-при: Очень сложно в это поверить - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 08:41Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Шевченко – о победе в финале юниорского Гран-при: Очень сложно в это поверить

    В Ванкувере завершились соревнования у танцоров на льду в финале юниорского Гран-при.

    Российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко одержали победу в финале юниорского Гран-при.

    По итогам двух программ Шевченко и Еременко набрали 170,66 балла. Отметим, что россияне заняли весь пьедестал в финале Гран-при.

    «Эмоций мы не чувствуем, состояние у нас шоковое. Мы до сих пор не верим в то, что произошло. Ходим с круглыми стеклянными глазами. Очень сложно в это поверить. Конечно, мы рады, но не можем в полной мере почувствовать и ощутить эту радость», - цитирует Шевченко «Р-Спорт».

    «Мы никогда не думаем о местах, это, наверное, самое главное в нашем спорте. Нужно показать свое катание и получить удовольствие от того, что мы делаем», - отметил Еременко.

    #шевченко софья#еременко игорь#Гран-при#юниорский гран-при
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