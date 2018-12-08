Шевченко – о победе в финале юниорского Гран-при: Очень сложно в это поверить

Фигурное катание 08 декабря 2018 08:41 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере завершились соревнования у танцоров на льду в финале юниорского Гран-при.

Российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко одержали победу в финале юниорского Гран-при.

По итогам двух программ Шевченко и Еременко набрали 170,66 балла. Отметим, что россияне заняли весь пьедестал в финале Гран-при.

«Эмоций мы не чувствуем, состояние у нас шоковое. Мы до сих пор не верим в то, что произошло. Ходим с круглыми стеклянными глазами. Очень сложно в это поверить. Конечно, мы рады, но не можем в полной мере почувствовать и ощутить эту радость», - цитирует Шевченко «Р-Спорт».

«Мы никогда не думаем о местах, это, наверное, самое главное в нашем спорте. Нужно показать свое катание и получить удовольствие от того, что мы делаем», - отметил Еременко.