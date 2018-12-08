Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы в финале Гран-при - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 08:56Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы в финале Гран-при

    В Ванкувере состоялась короткая программа у пар в финале Гран-при.

    По итогам короткой программы лидируют китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт идут на второй позиции. Тройку лучших замыкает еще один российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Третья российская пара Дарья Пвлюченко и Денис Ходыкин показали шестой результат.

    Гран-при
    Финал
    Ванкувер (Канада)

    Пары
    Короткая программа

    1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,69
    2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,18
    3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,04

    6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 61,24.

    #Гран-при#забияко наталья#энберт александр#тарасова евгения#морозов владимир
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