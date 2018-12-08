Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы в финале Гран-при

В Ванкувере состоялась короткая программа у пар в финале Гран-при.
По итогам короткой программы лидируют китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт идут на второй позиции. Тройку лучших замыкает еще один российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Третья российская пара Дарья Пвлюченко и Денис Ходыкин показали шестой результат.
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Пары
Короткая программа
1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,69
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,18
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,04
…
6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 61,24.