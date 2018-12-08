Забияко и Энберт идут вторыми после короткой программы в финале Гран-при

Фигурное катание 08 декабря 2018 08:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере состоялась короткая программа у пар в финале Гран-при.

По итогам короткой программы лидируют китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт идут на второй позиции. Тройку лучших замыкает еще один российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Третья российская пара Дарья Пвлюченко и Денис Ходыкин показали шестой результат.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Пары

Короткая программа

1. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,69

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 75,18

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 74,04

…

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 61,24.