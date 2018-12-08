Забияко и Энберт довольны прокатом короткой программы в финале Гран-при - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 09:50Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Забияко и Энберт довольны прокатом короткой программы в финале Гран-при

    В Ванкувере состоялась короткая программа у танцевальных пар в финале Гран-при.

    Российский дуэт Наталья Забияко и Александр Энберт по итогам короткой программы занимают второе место, уступив китайской паре Чэн Пэн и Цзинь Ян.

    «Мы довольны тем, как прокатали программу сегодня. В этом сезоне из всех наших коротких программ эта была самая эмоциональная», - цитирует Энберт «Р-Спорт».

    «Это точно, что самая эмоциональная. Были какие-то помарки, но по напору мы действительно показали прокат чуть лучше, чуть сильнее, чем раньше», - отметил Энберт.

    Произвольная программа состоится завтра.

    #забияко наталья#энберт александр#Гран-при#Финал Гран-при
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