Чен стал победителем финала Гран-при, Воронов – шестой

Фигурное катание 08 декабря 2018 10:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере состоялся финал Гран-при в мужском одиночном катании.

По итогам короткой и произвольной программ победителем финала Гран-при стал американский фигурист Натан Чен.

Второе место занял японский спортсмен Сема Уно. Тройку лучших замкнул Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

Российский фигурист Сергей Воронов показал шестой результат.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Мужчины

1. Натан Чен (США) — 282,42

2. Сема Уно (Япония) — 275,10

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 263,49

4. Михал Бржезина (Чехия) — 255,26

5. Киган Мессинг (Канада) — 236,05

6. Сергей Воронов (Россия) — 226,44