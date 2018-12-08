Чен стал победителем финала Гран-при, Воронов – шестой

В Ванкувере состоялся финал Гран-при в мужском одиночном катании.
По итогам короткой и произвольной программ победителем финала Гран-при стал американский фигурист Натан Чен.
Второе место занял японский спортсмен Сема Уно. Тройку лучших замкнул Чха Чжун Хван из Южной Кореи.
Российский фигурист Сергей Воронов показал шестой результат.
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Мужчины
1. Натан Чен (США) — 282,42
2. Сема Уно (Япония) — 275,10
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 263,49
4. Михал Бржезина (Чехия) — 255,26
5. Киган Мессинг (Канада) — 236,05
6. Сергей Воронов (Россия) — 226,44