Чен стал победителем финала Гран-при, Воронов – шестой - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 10:15Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Чен стал победителем финала Гран-при, Воронов – шестой

    В Ванкувере состоялся финал Гран-при в мужском одиночном катании.

    По итогам короткой и произвольной программ победителем финала Гран-при стал американский фигурист Натан Чен.

    Второе место занял японский спортсмен Сема Уно. Тройку лучших замкнул Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

    Российский фигурист Сергей Воронов показал шестой результат.

    Гран-при
    Финал
    Ванкувер (Канада)
    Мужчины

    1. Натан Чен (США) — 282,42
    2. Сема Уно (Япония) — 275,10
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 263,49
    4. Михал Бржезина (Чехия) — 255,26
    5. Киган Мессинг (Канада) — 236,05
    6. Сергей Воронов (Россия) — 226,44

    #чен натан#воронов сергей#Финал Гран-при#Гран-при
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