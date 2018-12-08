Евгения Тарасова: Подавленности после короткой программы у меня нет

Фигурное катание 08 декабря 2018 10:20 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию.

По итогам короткой программы у спортивных пар российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают третье место.

Тарасова поделилась эмоциями после программы, в которой она упала при исполнении тройного прыжка.

«Я бы не сказала, что мы волновались. Очень хорошо были готовы, хорошо провели сбор перед Гран-при, но вышло так: ошиблась. Подавленности никакой нет у меня, просто допустила ошибку, которая даже не с техникой связана была. Все тренировки провели хорошо, без сбоев. В короткой программе нужно все-таки кататься чисто», - цитирует Тарасову «Р-Спорт».