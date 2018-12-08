Евгения Тарасова: Подавленности после короткой программы у меня нет - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 10:20Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Евгения Тарасова: Подавленности после короткой программы у меня нет

    В Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию.

    По итогам короткой программы у спортивных пар российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают третье место.

    Тарасова поделилась эмоциями после программы, в которой она упала при исполнении тройного прыжка.

    «Я бы не сказала, что мы волновались. Очень хорошо были готовы, хорошо провели сбор перед Гран-при, но вышло так: ошиблась. Подавленности никакой нет у меня, просто допустила ошибку, которая даже не с техникой связана была. Все тренировки провели хорошо, без сбоев. В короткой программе нужно все-таки кататься чисто», - цитирует Тарасову «Р-Спорт».

    #тарасова евгения#морозов владимир#Финал Гран-при#Гран-при
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