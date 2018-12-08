Воронов – о шестом месте в финале Гран-при: На этот турнир просто попасть престижно

Фигурное катание 08 декабря 2018 10:34 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Ванкувере завершился финал Гран-при в мужском одиночном катании.

Победу в финале Гран-при праздновал американский фигурист Натан Чен. Россиянин Сергей Воронов показал шестой результат.

«Хотел исполнить два тулупа. Риттбергер (в четыре оборота) круче, когда он чистый при выезде. Здесь я был не готов к тому, чтобы сделать его (четверной риттбергер). Общие впечатления: мне было приятно выступать среди сильнейших ребят. Считаю, что здесь представлен очень высокий уровень соперников даже в отсутствие Юдзуру (Ханю). Финал Гран-при — это, мне кажется, мини-чемпионат. На этот турнир даже только попасть престижно. Во всяком случае, для меня. Это у нас как-то стали говорить «ну, финал Гран-при, ну и что», а я не считаю так», - приводит слова Воронова «Р-Спорт».