Воронов – о шестом месте в финале Гран-при: На этот турнир просто попасть престижно - Советский спорт
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    • Фигурное катание08 декабря 2018 10:34Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Воронов – о шестом месте в финале Гран-при: На этот турнир просто попасть престижно

    В Ванкувере завершился финал Гран-при в мужском одиночном катании.

    Победу в финале Гран-при праздновал американский фигурист Натан Чен. Россиянин Сергей Воронов показал шестой результат.

    «Хотел исполнить два тулупа. Риттбергер (в четыре оборота) круче, когда он чистый при выезде. Здесь я был не готов к тому, чтобы сделать его (четверной риттбергер). Общие впечатления: мне было приятно выступать среди сильнейших ребят. Считаю, что здесь представлен очень высокий уровень соперников даже в отсутствие Юдзуру (Ханю). Финал Гран-при — это, мне кажется, мини-чемпионат. На этот турнир даже только попасть престижно. Во всяком случае, для меня. Это у нас как-то стали говорить «ну, финал Гран-при, ну и что», а я не считаю так», - приводит слова Воронова «Р-Спорт».

    #воронов сергей#Финал Гран-при#Гран-при#чен натан
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