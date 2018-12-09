Кихира выиграла финал Гран-при, Загитова стала второй, Туктамышева - третьей

Японская фигуристка Рики Кихира выиграла финал Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере.
По сумме двух программ 16-летняя представительница Японии набрала 233,12 балла.
Российская фигуристка Алина Загитова получила за прокат произвольной программы 148,60 балла. В короткой программе россиянка набрала 77,93 балла. Таким образом, Загитова суммарно получила 226,53 балла и заняла второе место. Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за короткую и произвольную программы 215,32 балла.
Другая представительница России Софья Самодурова набрала по сумме программ 204,33 балла, заняв пятое место.
Фигурное катание
Финал Гран-при
Ванкувер (Канада)
Женщины
1. Рика Кихира (Япония) - 233.12.
2. Алина Загитова (Россия) - 226.53.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 215.32.
4. Каори Сакамото (Япония) - 211.68.
5. Софья Самодурова (Россия) - 204.33.
6. Сатоко Мияхара (Япония) - 201.31.