Кихира выиграла финал Гран-при, Загитова стала второй, Туктамышева - третьей

Фигурное катание 09 декабря 2018 01:54 Источник: «Советский спорт»

Японская фигуристка Рики Кихира выиграла финал Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере.

По сумме двух программ 16-летняя представительница Японии набрала 233,12 балла.

Российская фигуристка Алина Загитова получила за прокат произвольной программы 148,60 балла. В короткой программе россиянка набрала 77,93 балла. Таким образом, Загитова суммарно получила 226,53 балла и заняла второе место. Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за короткую и произвольную программы 215,32 балла.

Другая представительница России Софья Самодурова набрала по сумме программ 204,33 балла, заняв пятое место.

Фигурное катание

Финал Гран-при

Ванкувер (Канада)

Женщины

1. Рика Кихира (Япония) - 233.12.

2. Алина Загитова (Россия) - 226.53.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 215.32.

4. Каори Сакамото (Япония) - 211.68.

5. Софья Самодурова (Россия) - 204.33.

6. Сатоко Мияхара (Япония) - 201.31.