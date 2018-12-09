Кихира выиграла финал Гран-при, Загитова стала второй, Туктамышева - третьей - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 01:54Источник: «Советский спорт»

    Кихира выиграла финал Гран-при, Загитова стала второй, Туктамышева - третьей

    Японская фигуристка Рики Кихира выиграла финал Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере.

    По сумме двух программ 16-летняя представительница Японии набрала 233,12 балла.

    Российская фигуристка Алина Загитова получила за прокат произвольной программы 148,60 балла. В короткой программе россиянка набрала 77,93 балла. Таким образом, Загитова суммарно получила 226,53 балла и заняла второе место. Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за короткую и произвольную программы 215,32 балла.

    Другая представительница России Софья Самодурова набрала по сумме программ 204,33 балла, заняв пятое место.

    Фигурное катание
    Финал Гран-при
    Ванкувер (Канада)
    Женщины

    1. Рика Кихира (Япония) - 233.12.
    2. Алина Загитова (Россия) - 226.53.
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 215.32.
    4. Каори Сакамото (Япония) - 211.68.
    5. Софья Самодурова (Россия) - 204.33.
    6. Сатоко Мияхара (Япония) - 201.31.

    #Финал Гран-при#загитова алина#туктамышева елизавета#кихира рика#самодурова софья
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