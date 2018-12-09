Алина Загитова: Хочется быть все время первой но понимаю, что такого быть не может - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 07:13Источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Автор: Спирин Дмитрий

    Алина Загитова: Хочется быть все время первой но понимаю, что такого быть не может

    Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в произвольной программе финала Гран-при.

    - Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и...

    Прокатом я не очень довольна, все никак не могу собрать произвольную программу. На данный момент это моя цель – откататься чисто. По ощущениям я была скованной, но рада, что смогла докатать чисто.

    Хочется всегда быть первой, но я понимаю, что такого, наверное, быть не может. Постараюсь откатать этот сезон достойно, - сказала Загитова в интервью пресс-службе ФФКР.

    Напомним, олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла в финале Гран-при второе место, уступив как в короткой, так и в произвольной программе ровеснице из Японии Рике Кихире.

    #загитова алина#Финал Гран-при
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