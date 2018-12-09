Танцоры Синицина и Кацалапов – серебряные призеры финала Гран-при - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 07:31Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Танцоры Синицина и Кацалапов – серебряные призеры финала Гран-при

    В Ванкувере на финале Гран-при чемпионами в танцах на льду стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые.

    После короткого танца Синицина/Кацалапов шли третьими, но сегодня сумели опередить итальянцев Гиньяр/Фабри, а по технической оценке даже превзошли чемпионов из США.

    Победители двух отборочных этапов Гран-при-2018 Алесандра Степанова и Иван Букин остались четвертыми, еще один российский дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – на пятом месте.

    У России теперь стало три «взрослых» медали турнира в Ванкувере: два серебра и одна бронза.

    Турнир завершится сегодня утром произвольной программой в парном катании.

    Гран-при

    Финал

    Ванкувер (Канада)

    Танцы

    Произвольная программа

    1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 124,82

    2.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 124,04

    3.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 120,35

    4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 119,52

    5.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 112,71

    6.Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 111,39

    Сумма двух программ

    1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 205,35

    2.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 201,37

    3.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 198,65

    4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 196,72

    5.Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 184,37

    6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,04

    #Финал Гран-при#кацалапов никита#синицина виктория
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