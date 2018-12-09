Танцоры Синицина и Кацалапов – серебряные призеры финала Гран-при

Фигурное катание 09 декабря 2018 07:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В Ванкувере на финале Гран-при чемпионами в танцах на льду стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые.

После короткого танца Синицина/Кацалапов шли третьими, но сегодня сумели опередить итальянцев Гиньяр/Фабри, а по технической оценке даже превзошли чемпионов из США.

Победители двух отборочных этапов Гран-при-2018 Алесандра Степанова и Иван Букин остались четвертыми, еще один российский дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – на пятом месте.

У России теперь стало три «взрослых» медали турнира в Ванкувере: два серебра и одна бронза.

Турнир завершится сегодня утром произвольной программой в парном катании.

Гран-при

Финал

Ванкувер (Канада)

Танцы

Произвольная программа

1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 124,82

2.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 124,04

3.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 120,35

4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 119,52

5.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 112,71

6.Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 111,39

Сумма двух программ

1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 205,35

2.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 201,37

3.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 198,65

4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 196,72

5.Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 184,37

6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,04