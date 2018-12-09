Танцоры Синицина и Кацалапов – серебряные призеры финала Гран-при

В Ванкувере на финале Гран-при чемпионами в танцах на льду стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью. Наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые.
После короткого танца Синицина/Кацалапов шли третьими, но сегодня сумели опередить итальянцев Гиньяр/Фабри, а по технической оценке даже превзошли чемпионов из США.
Победители двух отборочных этапов Гран-при-2018 Алесандра Степанова и Иван Букин остались четвертыми, еще один российский дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – на пятом месте.
У России теперь стало три «взрослых» медали турнира в Ванкувере: два серебра и одна бронза.
Турнир завершится сегодня утром произвольной программой в парном катании.
Гран-при
Финал
Ванкувер (Канада)
Танцы
Произвольная программа
1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 124,82
2.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 124,04
3.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 120,35
4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 119,52
5.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 112,71
6.Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 111,39
Сумма двух программ
1.Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 205,35
2.Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 201,37
3.Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 198,65
4.Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 196,72
5.Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 184,37
6.Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 184,04