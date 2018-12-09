Рика Кихира: Запомнила все свои провалы и пообещала себе, что больше этих ошибок не повторю - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 07:48Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Рика Кихира: Запомнила все свои провалы и пообещала себе, что больше этих ошибок не повторю

    16-летняя японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала свою победу в финале Гран-при.

    "Думаю, причина моих успехов в том, что у меня были провалы в последние два года. Я пообещала себе, что запомню их и больше не повторю такие ошибки.

    В этом сезоне я не нацеливалась на финал Гран-при. Просто хотела показывать хорошие результаты. У меня была хорошая подготовка, так что мне просто нужно было реализовать ее на соревнованиях", - заявила Кихира на пресс-конференции.

    Напомним, Рика Кихира показала лучший результат как в короткой программе (мировой рекорд), так и в произвольной, что позволило ей обойти россиянок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву.

    Ранее Кихира первенствовала на этапах Гран-при в Японии и во Франции.

    #кихира рика#Финал Гран-при
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