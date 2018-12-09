Алена Косторная: Понимаю, что мне соревноваться с Кихирой и Загитовой в следующем сезоне, нужно набирать рейтинг - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 09:14Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Алена Косторная: Понимаю, что мне соревноваться с Кихирой и Загитовой в следующем сезоне, нужно набирать рейтинг

    Победительница Финала юниорского Гран-при по фигурному катанию россиянка Алена Косторная заявила, что она осознает, что на следующий год ее ждет конкуренция с японкой Рикой Кихирой и олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

    - Я не задумывалась об этом (о золоте), рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба. Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый. Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой (Кихирой), Алиной (Загитовой), Лизой (Туктамышевой), надо набирать международный рейтинг, - цитирует Касторную агентство "Р-Спорт".

    Напомним, Алена Косторная обошла соотечественницу Александру Трусову и выиграла юниорский турнир.

    В соревновании взрослых победила 16-летняя японка Рика Кихира.

    #кихира рика#загитова алина#косторная алена#Финал Гран-при
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