Софья Самодурова: Я довольна, сегодня выложилась на все 100%

Фигурное катание 09 декабря 2018 09:36 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при в Ванкувере.

- Мне кажется, такие эмоции, как у меня сейчас, бывают, когда выкладываешься на 100%. Сегодня я и выложилась. Может, в дорожке была осторожной, но потом разошлась. Я довольна.

Дальнейшие планы на сезон? Конечно они есть, но не хочу пока о них говорить, - цитирует Самодурову агентство "Р-Спорт".

В Ванкувере Софье Самодурова заняла пятое место, набрав 204,33 балла. Победу одержала 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира, второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова.