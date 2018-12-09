Софья Самодурова: Я довольна, сегодня выложилась на все 100% - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 09:36Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Софья Самодурова: Я довольна, сегодня выложилась на все 100%

    Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при в Ванкувере.

    - Мне кажется, такие эмоции, как у меня сейчас, бывают, когда выкладываешься на 100%. Сегодня я и выложилась. Может, в дорожке была осторожной, но потом разошлась. Я довольна.

    Дальнейшие планы на сезон? Конечно они есть, но не хочу пока о них говорить, - цитирует Самодурову агентство "Р-Спорт".

    В Ванкувере Софье Самодурова заняла пятое место, набрав 204,33 балла. Победу одержала 16-летняя японская фигуристка Рика Кихира, второй стала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

    #самодурова софья#Финал Гран-при
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