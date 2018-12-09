Джеймс и Сипре победили в финале Гран-при с мировым рекордом в произвольной программе, Тарасова и Морозов - третьи

Французская пара Ванесса Джеймс – Морган Сипре выиграла финал Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Пары
Итоговое положение
1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 219,88
2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 216,90
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 214,20
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 201,07
5. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 187,63
6. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 186,81
Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 148,37 (мировой рекорд)
2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 141,21
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 140,16
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 125,89
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 125,57
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 117,86