Максим Траньков: Сегодня мы проиграли малюсенькое сражение

Тренер Максим Траньков прокомментировал выступление своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в финале Гран-при.
Тарасова и Морозов заняли в Ванкувере третье место.
"Вот и завершился мой первый финал в качестве тренера. Рассчитывали ли мы на большее? Конечно! Но это спорт. Сегодня мы проиграли малюсенькое сражение, ибо финал Гран-при - это не титул, а скорее рейтинг и деньги", - написал Траньков в своем инстаграме.
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Вот и завершился мой первый финал в качестве тренера. Рассчитывали ли мы на большее? Конечно!!! Но это спорт. Сегодня мы проиграли малюсенькое сражение, ибо Финал Гран При- это не титул, а скорее рейтинг и деньги, но рейтинг у ребят и так топ, а деньги ж не главное? Хочу сказать, что ребята справляются достойно с пост олимпийским сезоном, прибавьте сюда нового специалиста и смену тренировочной базы. В общем не просто всё. Как и у всех наших лидеров. В заключение скажу, что изначально первая часть сезона была временем притирки и эксперементов в элементах, хореографии и образах. Это время позади, выводы сделаны, какие то изменения возможно Вы заметите уже на грядущем Чемпионате России в Саранске, а к Европейскому первенству мы уже должны быть во всеоружии. Работаем дальше. #траньковОПГ ещё хлопнет громко калиткой у кромки льда!!! Спасибо, что болели, не спали и кидали тапочками в телевизор. До скорого 👋🏻
Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)