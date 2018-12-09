Максим Траньков: Сегодня мы проиграли малюсенькое сражение

Фигурное катание 09 декабря 2018 10:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Тренер Максим Траньков прокомментировал выступление своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в финале Гран-при.

Тарасова и Морозов заняли в Ванкувере третье место.

"Вот и завершился мой первый финал в качестве тренера. Рассчитывали ли мы на большее? Конечно! Но это спорт. Сегодня мы проиграли малюсенькое сражение, ибо финал Гран-при - это не титул, а скорее рейтинг и деньги", - написал Траньков в своем инстаграме.