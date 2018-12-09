Анна Щербакова: Не сделала ни один из четверных прыжков, хотя могла

Фигурное катание 09 декабря 2018 10:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в произвольной программе юниорского финала Гран-при.

- К сожалению, произвольной программой я тоже не довольна, так как не смогла (сделать чисто) ни один четверной прыжок, хотя могла. Поэтому буду работать над ними еще больше, чтобы они были еще стабильнее и не вызывали сомнений. На произвольную я настроилась лучше, чем на короткую, волнение не так сильно мне мешало, налицо были технические ошибки, - цитирует фигуристку агентство "Р-Спорт".

Щербакова, которая первой в женском одиночном катании стала вставлять в программу два четверных лутца, заняла в Финале юниорского Гран-при, проходящего в Ванкувере, пятое место, набрав в сумме 181,83 балла.

Победу одержала россиянка Алена Косторная.