Анна Щербакова: Не сделала ни один из четверных прыжков, хотя могла - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 10:28Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Анна Щербакова: Не сделала ни один из четверных прыжков, хотя могла

    Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в произвольной программе юниорского финала Гран-при.

    - К сожалению, произвольной программой я тоже не довольна, так как не смогла (сделать чисто) ни один четверной прыжок, хотя могла. Поэтому буду работать над ними еще больше, чтобы они были еще стабильнее и не вызывали сомнений. На произвольную я настроилась лучше, чем на короткую, волнение не так сильно мне мешало, налицо были технические ошибки, - цитирует фигуристку агентство "Р-Спорт".

    Щербакова, которая первой в женском одиночном катании стала вставлять в программу два четверных лутца, заняла в Финале юниорского Гран-при, проходящего в Ванкувере, пятое место, набрав в сумме 181,83 балла.

    Победу одержала россиянка Алена Косторная.

    #щербакова анна#Финал Гран-при
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