Алина Загитова: При всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель. Нужно кататься как умею - Советский спорт
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    • Фигурное катание09 декабря 2018 10:45Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Алина Загитова: При всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель. Нужно кататься как умею

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при.

    - Думала о том, что в короткой программе сделала все, что должна была. Что, наверное, моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже можно сказать зажато. Что нужно ни о чем не думать и просто катать свое – то, что я должна сделать в программе.

    Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею, - рассказала Загитова в интервью агентству "Р-Спорт".

    Алина Загитова стала в Ванкувере второй, уступив как в короткой, так и в произвольной программе японской фигуристке Рике Кихире, которая исполняет в двух программах три тройных акселя (один из них - в каскаде).

    #загитова алина#Финал Гран-при
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