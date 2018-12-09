Алина Загитова: При всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель. Нужно кататься как умею

Фигурное катание 09 декабря 2018 10:45 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в финале Гран-при.

- Думала о том, что в короткой программе сделала все, что должна была. Что, наверное, моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже можно сказать зажато. Что нужно ни о чем не думать и просто катать свое – то, что я должна сделать в программе.

Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею, - рассказала Загитова в интервью агентству "Р-Спорт".

Алина Загитова стала в Ванкувере второй, уступив как в короткой, так и в произвольной программе японской фигуристке Рике Кихире, которая исполняет в двух программах три тройных акселя (один из них - в каскаде).