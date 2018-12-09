Наталья Бестемьянова: Cпланированная история – не пустить два российских дуэта на пьедестал

Фигурное катание 09 декабря 2018 13:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова подвела итоги финала Гран-при, который завершился в Ванкувере.

– Грустная история с четвертым местом Александры Степановой и Ивана Букина. Конечно, их место выше. Абсолютно хулиганское поведение технических специалистов, которые поставили нашей паре в короткой программе даже не первый, а базовый уровень, который бал поставлен за первую половину «Танго Романтика», опустило Сашу и Ваню в слабейшую разминку. Поэтому уровень их программы был оценен таким образом в произвольной программе, как пары, катающиеся в другой разминке. А это не их оценки. Это была спланированная история – не пустить два наших дуэта на пьедестал. Грустно все это.