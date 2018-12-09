Наталья Бестемьянова: Мы видим возрождение Туктамышевой

Фигурное катание 09 декабря 2018 13:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова подвела итоги финала Гран-при, который завершился в Ванкувере.

– Лиза Туктамышева каталась просто фантастически. У нее была небольшая ошибка на выезде из акселя в три с половиной, но это же аксель – тяжелейший элемент. Лиза усилила программу: вместо каскада тройной тулуп – тройной тулуп, они с Алексеем Мишиным вставили тройной лутц – тройной тулуп. Это просто чудо, как Лиза прогрессирует. Мы видим возрождение Туктамышевой.